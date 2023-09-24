Баку и Ереван обсудят мирный договор в Гранаде

Опубликовано: 16:29, 24 сен 2023 (UTC+3 MSK)

Во вторник Хикмет Гаджиев проведет контакты в Брюсселе с Арменом Григоряном, чтобы проработать повестку нового раунда переговоров Ильхама Алиева и Никола Пашиняна. По предварительным планам, переговорный раунд президента Азербайджана и премьер-министра Армении состоится 5 октября в Гранаде.

Армянская сторона анонсировала сегодня подготовку переговоров на высшем уровне по мирному договору между Азербайджаном и Армении. По плану, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретятся лично для обсуждения мирного соглашения через 12 дней – 5 октября в Гранаде.

В начале октября в Гранаде (Испания) пройдет третий саммит Европейского политического сообщества. Два предыдущих саммита НПС также сопровождались встречами Баку-Ереван на высшем уровне при участии глав европейских государств. По данным армянских властей, 5 октября, как и 1 июня в Молдове, за переговорами Ильхама Алиева и Никола Пашиняна будут наблюдать глава Евросовета Шарль Мишель, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц.

Состав участников встречи может измениться, поскольку не только Макрон в последние годы занял жестко антиазербайджанскую позицию, а потому не имеет оснований присутствовать при армяно-азербайджанском диалоге, но и Шольц за несколько недель успел сделать ряд несбалансированных заявлений, ставящих под вопрос уместность его допуска на переговоры.

О подобных деталях делегации Азербайджана и Армении будут договариваться на технической встрече в ближайший вторник. По данным Еревана, 26 сентября в Брюсселе помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев встретится с секретарем армянского Совбеза Арменом Григоряном. За их переговорами, по аналогии, будут наблюдать советники Шарля Мишеля, Эммануэля Макрона и Олафа Шольца.

Напомним, за два дня до начала антитеррористической операции ВС Азербайджана в Карабахском экономическом районе АР Никол Пашинян заявил, что мирный договор в Гранаде вряд ли будет подписан. Однако теперь, когда устранено основное препятствие для армяно-азербайджанского урегулирования – сепаратистский режим в Карабахе и связанные с ним надежды на реванш – у Еревана нет причин блокировать подписание мирного соглашения.