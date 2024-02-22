Азербайджан отменяет Францию и выбирает Германию 

Германия может стать единственным европейским посредником в армяно-азербайджанском урегулировании. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил о враждебности политики Парижа и Брюсселя, не позволяющей французским деятелям и еврочиновникам участвовать в диалоге Еревана и Баку – в отличие от Берлина, демонстрирующего нейтралитет.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая накануне в Баку делегацию Восточного комитета германской экономики, подверг острой критике антиазербайджанскую политику отдельных европейских государств и чиновников. Говоря об агрессивных высказываниях таких европейских деятелей, как глава евродипломатии Жозеп Боррель и президент Франции Эммануэль Макрон, он выразил разочарование официального Баку неоправданными поступками Брюсселя и Парижа, производящими лишние проблемы для Южного Кавказа.

Ильхам Алиев прямо указал на угрозы Азербайджану, которые, с одной стороны, озвучивают еврочиновники, а с другой стороны, создают в реальности поставки европейского оружия в Армению. В частности, он напомнил слова Жозепа Борреля о "горьких последствиях для Азербайджана" в случае нападения азербайджанской армии на Армению – слова, основанные буквально на пустых измышлениях Еревана и Парижа, поскольку у Баку не было и нет планов боевых действий на армянской территории. И так же прямо он объяснил риторику Борреля влиянием Макрона, выдумывающего угрозы армянской безопасности из ничего ради французских планов колонизации Армении.

Азербайджанский лидер подчеркнул, что часть Европы откровенно несправедливо относится к Азербайджану без каких-либо реальных оснований. Баку подвергается политике двойных стандартов: озабоченные территориальной целостностью Украины еврочиновники негативно относятся к восстановлению территориальной целостности Азербайджанской Республики, более того, стремятся провести новые разделительные линии на Южном Кавказе. Уже сегодня слова Ильхама Алиева подтвердили европарламентарии, в очередной раз призвавшие к введению санкцию против Азербайджана и даже к замораживанию Меморандума о взаимопонимании по стратегическому партнерству в энергетике. Не приходится удивляться, что президент Азербайджана заявил о возможности выхода республики из Совета Европы.

Именно поэтому армяно-азербайджанский диалог проходит сегодня не в Брюсселе и не на организуемых Францией европейских саммитах, а в Берлине. Ильхам Алиев накануне пояснил, что Германия, в отличие от снабжающей Армению летальным оружием Франции, демонстрирует нейтралитет в роли посредника, и встречи на германской земле демонстрируют эффективность – не в последнюю очередь потому, что немецкие политики позволяют вести переговоры в наиболее конструктивном двустороннем формате. Президент Азербайджана отметил пользу своей встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Мюнхене, тем самым мотивировав проходящие второй день в Берлине переговоры глав МИД Азербайджана и Армении.