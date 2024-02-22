Ильхам Алиев: Азербайджан не собирается нападать на Армению

Баку не намерен совершать нападение на Армению — такую возможность решительно опроверг президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он также назвал источник таких слухов.

О нападении Азербайджана на Армению не идет и речи, заявил президент АР Ильхам Алиев.

Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе беседы с председателем Восточного комитета немецкой экономики Михаэлем Хармсом.

"У Азербайджана нет планов нападения на Армению"

– Ильхам Алиев

Президент констатировал, что политика двойных стандартов стала нормой для ряда международных институтов, среди которых и Евросоюз. Одним из ее проявлений стали, по его словам, неадекватные заявления главы европейской дипломатии Жозефа Борреля, которые, с одной стороны, противоречат реальности, а с другой – вступают в противоречие с нормами международного права.

Более того, обратил внимание Ильхам Алиев, фактически слова Борреля представляют собой завуалированные угрозы.

"Так, Боррель заявил, что если Азербайджан нападет на Армению, это повлечет за собой горькие последствия"

– Ильхам Алиев

Президент пояснил, откуда взялись такие предположения – это "инсинуации" французского президента Эммануэля Макрона, а точнее, плод его фантазии.

Глава азербайджанского государства также коснулся позиции Москвы по ситуации на Южном Кавказе. Он обратил внимание на то, что Россия понимает суть происходящего и полностью принимает новые реалии. Ильхам Алиев выразил уверенность, что Вашингтону и Парижу стоит перенять такой образ действий, а иначе развитие событий пойдет не так, как им хотелось бы.

"Эти страны должны работать с Азербайджаном, который является ведущей страной Южного Кавказа с его экономикой, армией и широкими международными связями"

– Ильхам Алиев