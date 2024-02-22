Армения взяла в плен военнослужащего Азербайджана

Азербайджанский военнослужащий заблудился из-за тумана. Инцидент произошел в Лачинском районе. СНБ Армении информирует - военный взят в плен, возбуждено уголовное дело.

Министерство обороны Азербайджана сообщает о том, что ранним утром пропал солдат азербайджанской армии Панахов Руслан Эльдениз оглу. Он заблудился в приграничном районе. Армянская сторона взяла военного в плен.

Ранним утром солдат перемещался между служебными позициями на территории Лачинского района, из-за неблагоприятной погоды - тумана - он потерял направление движения. В Азербайджане ведутся поисковые мероприятия. В Армении тем временем заявили, что военный перешел границу и «был обезврежен».

В заявлении СНБ Армении говорится, что азербайджанский военнослужащий оказался на приграничном участке Сюникской области возле села Тех около 05:15. Солдат был задержан, в СК Армении возбудили уголовное дело, ведется предварительное следствие.