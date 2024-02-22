Переговоры Байрамова и Мирзояна в Берлине продолжатся завтра

Встреча глав МИД Азербайджана и Армении, которая проходила сегодня в Берлине, завершилась. Переговоры дипломатов продолжатся в столице Германии завтра.

В Берлине завтра состоится второй день переговоров глав МИД Азербайджана и Армении. Продолжение обсуждений анонсировали в МИД Азербайджана.

Сегодня Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян начали общение с беседы с глазу на глаз. Затем к переговорам присоединилась их германская коллега Анналена Бербок.

Кроме того, глава МИД ФРГ провела отдельные двусторонние встречи с представителями Азербайджана и Армении.

На переговорах с Джейхуном Байрамовым германский дипломат заявила о реальности достижения прочного мира между Баку и Ереваном. Она отметила, что потребуется решительность, чтобы оставить в прошлом прежние трагические события. Бербок заверила, что Германия поддерживает стороны на их пути к нормализации.

Ранее сегодня президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан не собирается нападать на Армению. По его словам, подобные предположения – результат инсинуаций президента Франции. Президент Азербайджана также обратил внимание на нейтральную позицию Германии в мирном процессе, которая резко отличает ее от Франции.