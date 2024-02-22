Баку и Ереван договариваются о мире в Берлине

В столице Германии Берлине стартовала встреча глав МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова и Армении Арарата Мирзояна – темой переговоров глав внешнеполитических ведомств двух стран станет мирный договор между ними.

В Берлине началась встреча между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

Ожидается, что встреча между главами МИД Азербайджана и Армении станет очередным раундом переговоров по проекту "Двустороннего Соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений".

Встреча проходит в непростой обстановке на фоне провокационных высказываний премьер-министра Армении в Париже французскому телеканалу Franc24, который заявил, что мир между Баку и Ереваном сейчас невозможен, поскольку "Азербайджан хочет захватить территории Армении".

В рамках визита глава азербайджанского МИД также проведет ряд встреч с официальными лицами Германии.

Что обсуждают Байрамов и Мирзоян?

Эксперт по Южному Кавказу Константин Тасиц в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о тех темах, которые находятся сегодня на повестке армяно-азербайджанских переговоров.

"Из того, что было известно ранее по сохраняющимся противоречиям, ключевой вопрос – это делимитация и демаркация границы. Есть общая договоренность, что политически он будет основан на Алма-атинской декларации, но необходимо проговорить, какие карты будут использоваться, какие правовые документы будут применяться при проведении работ на земле", - прежде всего сказал он.

"Второй аспект, связанный с задачами делимитации и демаркации – это вопрос о мерах доверия, поскольку Армения выступает, в частности, за зеркальный отвод войск от границы до начала практических работ по делимитации, чтобы избежать обстрелов и других инцидентов. Азербайджан эту позицию не поддерживает, подчеркивая, что необходимо без предусловий приступать к делимитационному процессу", - добавил Константин Тасиц.

"Еще один вопрос – открытие транспортных коммуникаций. Здесь также сохраняются противоречия по поводу режима их функционирования на территории Армении, поскольку армянская сторона хочет, чтобы коммуникации были под суверенным контролем Армении. А Азербайджан говорит о дополнительных гарантиях безопасности и присутствия третьей стороны, которая будет гарантировать беспрепятственный проезд азербайджанских грузов и пассажиров с основной территории Азербайджана в Нахчыванскую Автономную Республику", - сообщил эксперт.

"Есть еще один вопрос, который замедляет принятие мирного договора. Азербайджан требует, чтобы Армения изменила внутреннее законодательство, включая Конституцию, чтобы в нем не содержались территориальные претензии. В том числе это касается исков в международные суды, которые были поданы Арменией в предшествующий период. Прежде чем подписывать мирный договор, необходимо будет проделать эту работу", - обратил внимание он.