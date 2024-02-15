МИД Азербайджана: Пашинян вводит в заблуждение международное сообщество

Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики ответило на заявления премьера Армении, которые он сделал в ходе интервью французскому каналу. Ведомство отметило, что РА пытается исказить реальность и обмануть мировое сообщество.

Высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна в интервью каналу France 24 не способствуют развитию мира в регионе. Глава правительства РА намеренно искажает действительность. Такое заявление опубликовало министерство иностранных дел Азербайджанской Республики на своей официальной странице.

В ведомстве подчеркнули, что таким образом Париж негативно влияет на мирное урегулирование между Баку и Ереваном.

"Такие заявления Армении, сделанные после последней встречи между лидерами, проведенной по инициативе канцлера Германии, и выбор Франции как места для подобных заявлений, являющиеся неуважением к усилиям Германии со стороны Армении, можно расценивать как свидетельство продолжающегося негативного влияния Франции на мирный процесс"

- МИД Азербайджана

В МИД подчеркнули, что премьер Армении хочет ввести мировую общественность в заблуждение высказываниями о том, что Азербайджан якобы собирается напасть на РА.

"Заявления о том, что Азербайджан якобы готовится к нападению на Армению, а также о том, что Азербайджан якобы не придерживается международно-правовых норм, делаются с целью исказить действительность и ввести в заблуждение международное сообщество"

- МИД Азербайджана

Кроме этого, в министерстве подчеркнули, что все обвинения Пашиняна в отношении АР не имеют под собой доказательную основу и лишь прикрывают попытки Армении дестабилизировать ситуацию в регионе.

Также в ведомстве напомнили, что именно Азербайджан выступил в качестве инициатора мира, который основывается на пяти принципах. В Свою очередь армянская сторона продолжает нарушать их.

МИД Азербайджана призвал Армению отказаться от клеветнической политики, не использовать для этого всевозможные международные платформы и развивать на территории региона пространство для мира.





