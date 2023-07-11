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Авиасообщение между Баку и Бишкеком запустят через полторы недели

Авиасообщение между Баку и Бишкеком запустят через полторы недели
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Авиакомпания AZAL начнет совершать полеты между столицами Азербайджана и Кыргызстана в конце следующей недели. Рейсы будут выполняться по субботам.

Азербайджанская авиакомпания AZAL запустит рейсы из Баку в Бишкек с 22 июля. Об этом рассказали в Госагентстве по туризму Азербайджана.

Изначально планировалось, что первый полет из столицы Азербайджана в столицу Кыргызстана состоится 15 июля, однако в итоге было принято решение перенести запуск полетов на неделю.

Рейсы будут осуществляться каждую субботу. Предполагается, что из Баку в Бишкек самолеты будут вылетать в 22:00, а в обратном направлении – в 03:35.

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