Авиасообщение между Баку и Бишкеком запустят через полторы недели

Опубликовано: 17:58, 11 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Авиакомпания AZAL начнет совершать полеты между столицами Азербайджана и Кыргызстана в конце следующей недели. Рейсы будут выполняться по субботам.

Азербайджанская авиакомпания AZAL запустит рейсы из Баку в Бишкек с 22 июля. Об этом рассказали в Госагентстве по туризму Азербайджана.

Изначально планировалось, что первый полет из столицы Азербайджана в столицу Кыргызстана состоится 15 июля, однако в итоге было принято решение перенести запуск полетов на неделю.

Рейсы будут осуществляться каждую субботу. Предполагается, что из Баку в Бишкек самолеты будут вылетать в 22:00, а в обратном направлении – в 03:35.