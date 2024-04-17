Вестник Кавказа

Президент Кыргызстана прилетел в Азербайджан с государственным визитом

Президент Кыргызстана прилетел в Азербайджан с государственным визитом
© Фото: официальный сайт президента Азербайджана
Сегодня в Баку с государственным визитом прибыл президент Кыргызстана Садыр Жапаров – в Международном аэропорту Гейдар Алиев его встречали заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев, замглавы МИД страны Фариз Рзаев и другие официальные лица.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прибыл с государственным визитом в Азербайджан. В бакинском Международном аэропорту Гейдар Алиев в честь высокого гостя был выстроен почетный караул, его встречали заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев, заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев и другие официальные лица.

Сейчас в Баку в президентском дворце проходит встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и его кыргызского коллеги в узком составе, передает АЗЕРТАДЖ.

Ожидается, что во время визита Садыра Жапарова в Баку пройдет второе заседание Межгосударственного совета, а по итогам его визита будет подписано более десяти межгосударственных соглашений.

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