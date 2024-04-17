Президент Киргизии направляется с визитом в Азербайджан

В Азербайджан вылетела делегация из Киргизии во главе с президентом Жапаровым. В составе делегации 11 министров. В рамках двухдневного визита планируется подписание ряда соглашений и совместной декларации.

В среду утром президент Киргизии Садыр Жапаров вылетел в Баку, в рамках официального визита он встретится с коллегой Ильхамом Алиевым.

Государственный визит будет двухдневным - 24 и 25 апреля, сообщает пресс-служба лидера Киргизии. В рамках визита состоятся переговоры Садыра Жапарова и Ильхама Алиева, а также встреча делегаций, направленная на развитие сотрудничества.

Президенты обсудят актуальные вопросы сотрудничества, перспективы дальнейшего развития взаимодействия.

Состоится второе заседания межгосударственного совета, по итогам запланировано подписание совместной декларации президентов, а также ряд двусторонних соглашений. Стороны намерены углублять взаимодействие в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Кроме того, лидеры двух стран примут участие в церемонии закладки капсулы под строительство средней школы в селе Хыдырлы, находящемся на освобожденных азербайджанских территориях в 3 км от Агдама.

Состав делегации

В Азербайджан с визитом направляются следующие министры КР: министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев; министр энергетики Таалайбек Ибраев; министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев; министр цифрового развития Нурия Кутнаева; министр транспорта и коммуникаций Тилек Текебаев; министр труда, социального обеспечения и миграции Гулнара Баатырова; министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев; министр юстиции Аяз Баетов; министр образования и науки Догдуркул Кендирбаева; министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Алтынбек Максутов; заместитель председателя кабмина– министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев. Также в состав делегации вошли заведующий отделом внешней политики администрации президента Муратбек Азымбакиев; управляющий делами президента Каныбек Туманбаев; посол Кыргызстана в Азербайджане Кайрат Осмоналиев; председатель правления ОАО "Государственная Ипотечная Компания" Алмамбет Шыкмаматов.