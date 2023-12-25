Садыр Жапаров летит в Казахстан с официальным визитом

Президент Киргизии Садыр Жапаров сегодня отправляется в Астану с двухдневным официальным визитом, в ходе которого пройдут его переговоры с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым.

Президент Киргизии Садыр Жапаров совершит официальный визит в Казахстан по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева, сообщил заведующий отделом внешней политики администрации главы кыргызского государства Муратбек Азымбакиев.

"Поездка состоится 18-19 апреля. В рамках визита глава государства проведет двусторонние переговоры с Токаевым. Стороны обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества по всем направлениям взаимного интереса, а также перспективы развития кыргызско-казахстанских отношений"

- Муратбек Азымбакиев

Также ожидается, что Жапаров примет участие в шестом заседании высшего Межгосударственного совета Киргизии и Казахстана.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побывал в Киргизии с рабочим визитом в начале июня минувшего 2023 года - он принял участие во второй встрече лидеров Центральной Азии и Европейского Союза, на которой присутствовали президент Европейского совета Шарль Мишель, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и заместитель председателя кабинета министров Туркменистана Нурмухаммет Аманнепесов.