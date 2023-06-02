Токаев начал визит в Кыргызстан

Опубликовано: 10:02, 2 июн 2023 (UTC+3 MSK)

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Глава Казахстана начал визит в Кыргызстан. Здесь он примет участие во второй встрече лидеров Центральной Азии и Европейского Союза.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев начал рабочий визит в Кыргызстан. Здесь он примет участие во второй встрече лидеров Центральной Азии и Европейского Союза.

В аэропорту президента Казахстана встретил председатель кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров.

В саммите примут участие президент Европейского совета Шарль Мишель, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и заместитель председателя кабинета министров Туркменистана Нурмухаммет Аманнепесов.