Токаев поучаствует в инаугурации Эрдогана

Опубликовано: 16:56, 1 июн 2023 (UTC+3 MSK)

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Одним из гостей на церемонии вступления в должность президента Реджепа Тайипа Эрдогана станет президент Казахстана. Касым-Жомарт Токаев прибудет в столицу Турции в субботу.

Президент Казахстана будет присутствовать на торжественной церемонии инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает Акорда.

В пресс-службе Касым-Жомарта Токаева отметили, что 3 июня глава государства совершит рабочий визит в Анкару. Поездка будет осуществлена по приглашению Реджепа Тайипа Эрдогана.

Напомним, ранее стало известно, что инаугурация переизбравшегося на третий срок главы турецкого государства назначена на субботу.

Выборы в Турции 2023

Президентские выборы в Турции в 2023 году впервые в истории прошли в два тура. В первом туре, который состоялся 14 мая, ни действующий глава государства, ни его основной оппонент-оппозиционер Кемаль Кылычдароглу, несмотря на рекордную - около 90% - явку, не набрали более половины голосов. Поэтому был назначен второй тур.

Снова на избирательные участки граждане пришли 28 мая. Незадолго до этого дня третий кандидат Синан Оган, набравший в первом туре чуть более 5%, заявил, что поддерживает Эрдогана. Не исключено, что его слова могли стать решающим фактором. Если в первом туре действующий президент набрал 49,52%, то во втором - уже 52,18%. Такой результат позволил ему обойти Кылычдароглу с 47,82% (первый тур - 44,88%). Могла сыграть свою роль и более низкая явка - всего 56%.