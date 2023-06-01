Стали известны окончательные результаты президентских выборов в Турции

Опубликовано: 12:01, 1 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Действующий президент Турции по окончательным итоговым результатам голосования на выборах президента страны набрал 52,18% голосов избирателей, сообщила сегодня ЦИК страны.

На прошедшем в минувшее воскресенье втором туре голосования на выборах президента действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал 52,18% голосов, Его соперник оппозиционер Кемаль Кылычдароглу заручился поддержкой 47,82% голосов избирателей, сообщила сегодня окончательные итоги Центральная избирательная комиссия страны.

Реджеп Тайип Эрдоган переизбран президентом Турции, набрав более 52% голосов избирателей согласно окончательным результатам второго тура президентских выборов, заявил глава Высшей избирательной комиссии Ахмет Йенер.

"Мы обработали все претензии по поводу второго тура выборов президента 28 мая и подвели итоги: за Эрдогана проголосовали 52,18%, за Кемаля Кылычдароглу - 47,82%"

- Ахмет Йенер

Явка избирателей во втором туре составила 84,15%, в зарубежных представительствах и на погранпунктах - 56%. Всего в стране и за рубежом проголосовали более 54 млн граждан, из них 27,8 млн поддержали Эрдогана, а 25,4 млн – Кылычдароглу, добавили в ЦИК страны.

В соответствии с протоколом Эрдоган должен к 3 июня принести присягу в парламенте и вступить в должность. Практически сразу после присяги в парламенте Эрдоган может объявить новый состав кабинета министров, сообщил ранее официальный представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик.