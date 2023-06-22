Партия Эрдогана хочет посадить Кылычдароглу в тюрьму на 110 лет

Опубликовано: 19:10, 22 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Целая пачка исков против Кылычдароглу может грозить противнику Эрдогана сотней лет тюремного заключения. Большинство исков связано с оскорблениями Эрдогана и поданы самим президентом после победы на выборах в Турции.

Главный соперник действующего президента Турции на прошедших в выборах Кемаль Кылычдароглу может попасть в тюрьму за оскорбление Реджепа Тайипа Эрдогана.

Оппозиционный политик не имеет депутатской неприкосновенности - из-за участия в президентской гонке он пропустил парламентские выборы. В ближайшие дни, сообщает турецкий телеканал Cumhuriyet TV, Кылычдароглу может быть взят под стражу. Против него подано 28 исков, ведется расследование. В общей сложности ему грозит 110 лет тюрьмы.

Отметим, что основная часть исков связана с оскорблением президента страны, который и является автором большинства исков.

Партия Эрдогана намерена инициировать возбуждение уголовного дела на основе собранных исков, проигравшего выборы политика могут посадить за оскорбления Эрдогана, угрозы и клевету, разжигание ненависти и национальной розни, а также пропаганду в стране Рабочей партии Курдистана, считающейся террористической и запрещенной.

Кылычдароглу - глава Народно-республиканской партии (НРП), она является второй по численности в Турции.