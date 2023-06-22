Партия Эрдогана хочет посадить Кылычдароглу в тюрьму на 110 лет

Главный соперник действующего президента Турции на прошедших в выборах Кемаль Кылычдароглу может попасть в тюрьму за оскорбление Реджепа Тайипа Эрдогана.
Оппозиционный политик не имеет депутатской неприкосновенности - из-за участия в президентской гонке он пропустил парламентские выборы. В ближайшие дни, сообщает турецкий телеканал Cumhuriyet TV, Кылычдароглу может быть взят под стражу. Против него подано 28 исков, ведется расследование. В общей сложности ему грозит 110 лет тюрьмы.
Отметим, что основная часть исков связана с оскорблением президента страны, который и является автором большинства исков.
Партия Эрдогана намерена инициировать возбуждение уголовного дела на основе собранных исков, проигравшего выборы политика могут посадить за оскорбления Эрдогана, угрозы и клевету, разжигание ненависти и национальной розни, а также пропаганду в стране Рабочей партии Курдистана, считающейся террористической и запрещенной.
Кылычдароглу - глава Народно-республиканской партии (НРП), она является второй по численности в Турции.