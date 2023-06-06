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Новый Кабмин Турции соберется на первое заседание

Новый Кабмин Турции соберется на первое заседание
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Сегодня обновленный кабинет министров Турции проведет свое первое заседание – оно пройдет под руководством и при участии вновь избранного президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

Сегодня в Турции пройдет первое заседание Кабинета министров в новом составе.

Председательствовать на заседании турецкого Кабмина будет президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает Trend.

Ожидается, что в ходе заседания министры обсудят различные аспекты новой дорожной карты развития страны на предстоящий период. Темой дискуссий, помимо экономических вопросов, также станут борьба с терроризмом и внешняя политика страны.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", ожидается, что новое правительство Турции будет бороться с инфляцией и намерено повысить благосостояние народа. Также Анкара намерена придерживаться "фискальной дисциплины".

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