Новый Кабмин Турции соберется на первое заседание

Опубликовано: 8:28, 6 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня обновленный кабинет министров Турции проведет свое первое заседание – оно пройдет под руководством и при участии вновь избранного президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

Сегодня в Турции пройдет первое заседание Кабинета министров в новом составе.

Председательствовать на заседании турецкого Кабмина будет президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает Trend.

Ожидается, что в ходе заседания министры обсудят различные аспекты новой дорожной карты развития страны на предстоящий период. Темой дискуссий, помимо экономических вопросов, также станут борьба с терроризмом и внешняя политика страны.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", ожидается, что новое правительство Турции будет бороться с инфляцией и намерено повысить благосостояние народа. Также Анкара намерена придерживаться "фискальной дисциплины".