Эрдоган сделает Турцию более суверенной, а мир - более многополярным

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Турцией в следующие пять лет будет руководить Реджеп Тайип Эрдоган. Президент остается тем же, а изменится ли политика страны? На что рассчитывать России, Евросоюзу и США?

Одними из первых лидеров, поздравивших президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с победой во втором туре президентских выборов, оказались руководители России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев.

Сайт президента Турции

Турция и США

Не остался в стороне и лидер Западного мира. Джозеф Байден направил через Твиттер поздравительное письмо, в котором говорится следующее: «Поздравляю президента Эрдогана с переизбранием. Готов продолжать с ним, союзником по НАТО, работу над двусторонними и международными вопросами».

Для США роль Турции ограничивается лишь ее членством в НАТО. Союзничество - формальное, чего не скажешь о неподдельных, искренних поздравлениях со стороны Путина и Алиева, называющих Эрдогана «другом» и «братом».

Сразу за поздравлением Байден сообщил о готовности Турции закупить американские истребители F-16.

Сайт президента Турции

Турция и ЕС

В Европейском союзе выразили надежду на продолжение сотрудничества, но, как и в американском истеблишменте, там явно разочарованы победой Эрдогана. Если американцы ограничились публикациями в СМИ в стиле «на выборах в Турции победил Путин», то европейцы приступили к публичной критике Анкары.

Выступил глава ведущей партии Европарламента Манфред Вебер. «Последние годы показали, что тесное партнерство [между ЕС и Турцией] важно, но полноправного членства Анкары в ЕС никто больше не хочет — ни Турция, ни ЕС. <…> Мы должны прекратить этот процесс [вступления Турции в ЕС]», - сказал евродепутат.

Турция и Китай

Третий важный игрок - Китай - тоже поздравил Эрдогана.

"Я придаю особое значение развитию отношений с Турцией и намерен приложить совместные с президентом Р. Т. Эрдоганом усилия для того, чтобы понимать и поддерживать друг друга в вопросах, касающихся коренных интересов и важнейших озабоченностей другой стороны, а также содействовать устойчивому, здоровому и стабильному развитию китайско-турецких отношений стратегического сотрудничества", - говорится в заявлении председателя КНР Си Цзиньпина.

Сайт президента Турции

Запад или Восток: что выберет Эрдоган?

Судя по развитию турецкой внешней политики в последние 5-8 лет, тренд на разрыв с Западом сохранится. Евросоюз уже не раз (и не только устами евробюрократов) угрожал заблокировать членство Анкары в ЕС. С США у Турции интересы и цели тоже расходятся. Вашингтон вряд ли откажется от попыток раскачать турецкий истеблишмент. Инструментов немало - инфляция, лира, последствия землетрясения и права человека. В следующие пять лет Эрдоган будет все еще подвергаться критике и давлению.

В то же время, чем больше будет сопротивление Запада, тем выше стимулы у эрдогановской Турции больше поворачиваться в сторону Востока. Ожидать резких перемен и выхода из НАТО рановато, но турецкий лидер продолжит устранять диспропорцию во внешней политике, созданную его предшественниками, складывавшими все яйца в корзину НАТО и ЕС.

Что это означает для мира? При Эрдогане Турция станет более суверенной и независимой, а мир - более многополярным и менее зависимым от доминирования США/ЕС. Такой мир более демократичный, справедливый и выгодный для России и остальных ее партнеров.