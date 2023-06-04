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Названы главные цели правительства Турции

Названы главные цели правительства Турции
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Новое правительство Турции будет бороться с инфляцией и намерено повысить благосостояние народа. Анкара намерена придерживаться "фискальной дисциплины".

Новый министр финансов Турции Мехмет Шимшек обозначил цели сформированного турецкого правительства. По его словам, кабмин будет бороться с инфляцией и намерен повысить социальное благосостояние.

"Для нашей страны жизненно важно снизить инфляцию до однозначных цифр в среднесрочной перспективе. Снижение инфляции и повышение социального благосостояния являются главными нашими целями. Мы приступим к изучению среднесрочной программы, не теряя времени"

- Мехмет Шимшек

Он заявил, что у руководства республики больше нет другого выбора кроме возвращения к рациональной системе. Министр добавил, что, помимо такой экономической политики, власти будут придерживаться "фискальной дисциплины".

Экономика Турции

За последние годы уровень инфляции в Турции составил свыше 50%, а курс турецкой лиры резко пошел вниз. Ряд экономических экспертов заявляют, что Шимшек способен изменить экономическую ситуацию в стране, считая его назначение приглашением зарубежных инвестиций в Турцию.

В Турции сформировано новое правительство

В Турции сформировано новое правительство

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