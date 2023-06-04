Опубликовано: 10:49, 4 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Реджеп Тайип Эрдоган назвал состав нового турецкого правительства. Ранее в Анкаре состоялась церемония вступления Эрдогана на новый президентский срок.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган объявил о формировании нового правительства республики. Кабмин Турции претерпел существенные изменения.

Так министерством обороны Турецкой Республики теперь будет руководить Яшар Гюлер, который ранее был главой Генштаба Вооруженных Сил страны. На новом посту он сменил Хулуси Акакра.

Турецким внешнеполитическим ведомством теперь будет заведовать Хакан Фидан, руководивший до этого Национальной разведывательной организации. Бывший глава МИД Мевлют Чавушоглу избран депутатом Великого нацсобрания в провинции Анталья.

Вместо Фатиха Донмеза энергетическими делами теперь будет руководить Алпарслан Байрактар, а финансовыми и казначейскими - Мехмет Шимшек

Министром внутренних дел стал бывший губернатор провинции Стамбул Али Ерликая. Вице-президентом Турции, вместо Фуата Октая, будет Джевдет Йылмаз.

Стоит добавить, что свои посты лишь двое – министр здравоохранения Фахреттин Коджа и глава минкультуры и туризма Мехмет Нури Эрсой.