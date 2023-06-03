Инаугурация. Эрдоган снова стал президентом Турции

Опубликовано: 15:15, 3 июн 2023 (UTC+3 MSK)

Избранный президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня официально вступил в должность главы государства. Турция выбрала Эрдогана своим лидером в третий раз подряд. На торжественную церемонию съехались лидеры стран мира и высокопоставленные лица.

В Турции состоялась церемония инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана - начинается его третий срок на посту президента.

Выборы президента Турции в 2023 году завершились 28 мая, действующий президент победил во втором туре, набрав свыше 52% голосов. Первый раз Эрдоган был избран главой государства при парламентской форме правления, теперь начинается его второй срок на посту при президентской форме правления. Эрдоган, которому через полгода исполнится 70 лет, останется президентом Турции до 2028 года.

Сегодня в турецком Великом национальном собрании (парламенте) политик в очередной раз принимает присягу и официально вступает в должность.

В Анкаре среди гостей церемонии присутствуют лидеры Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Узбекистана, Венесуэлы, Алжира и других стран. Российский лидер поручил представлять страну на церемонии спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Всего на инаугурации турецкого президента присутствуют представители 78 стран, а также представители НАТО, Организации тюркских государств, Организации исламского сотрудничества и других.

После церемонии гости проследуют в президентский комплекс. Запланирован торжественный ужин для высокопоставленных визитеров.