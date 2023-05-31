Эрдоган может полностью сменить состав правительства Турции

Опубликовано: 10:10, 31 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: пресс-служба президента Турции

Президент Турции полностью сменить состав правительства. Сегодня состоится последнее заседание кабмина в прежнем составе.

Не исключено, что избранный президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган полностью обновит состав кабмина. По данным телеканала TGRT Haber, глава государства уже разработал "дорожную карту" на следующие пять лет руководства страной.

"Ожидается, что президент Эрдоган объявит новый состав кабинета в субботу... ходят слухи, что состав кабинета будет полностью изменен. Сегодня состоится последнее заседание кабинета с участием действующих министров"

– TGRT Haber

Планируется, что кабинет, который соберется под председательством президента Эрдогана, начнет работу в среду. Основной темой заседания станут вопросы экономики.