Спрос на туры в Турцию вырос после победы Эрдогана

Опубликовано: 12:46, 31 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На этой неделе соотечественники на 40% активнее бронируют путевки в Турцию. В воскресенье стало известно, что Эрдоган переизбран президентом Турции.

Популярность туров на курорты Турции резко пошла вверх на этой неделе, заметили российские туроператоры.

"Еще в первой половине дня понедельника никакого роста продаж туров в Турцию не было. Но по итогам суток понедельника данные нашей статистики показывают рост на уровне плюс 50% относительно среднедневной нормы предыдущей недели, а во вторник плюс 40%"

– туроператор "Интурист"

В компании добавили, что после первого тура выборов в Турции многие отпускники заняли выжидательную позицию - бронирования упали на 20%.

Аналогичные наблюдения сделали в мае и в компании Pegas Touristic - после объявления результатов выборов в Турции, продажи туров в эту страну выросли на 40%.

Возросшая популярность путевок на турецкие курорты может также быть связан с окончанием учебного года у школьников и началом лета. В дальнейшем популярность Турции будет определяться ценовой политикой отелей.