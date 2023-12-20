Лидеры стран ЕАЭС подписали Декларацию о развитии до 2030 года

Сегодня на своем заседании лидеры стран ЕАЭС подвели итоги российского председательства в объединении и подписали ряд документов, в том числе Декларацию о дальнейшем развитии союза до 2030 года и на период до 2045 года.

В Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге сегодня прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС), в котором приняли участие президент РФ Владимир Путин, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Участники заседания рассмотрели многие важные принципиальные вопросы, касающихся углубления евразийской интеграции, и, конечно, главным из них стало одобрение декларации о дальнейшем развитии экономических процессов на период до 2030 и на перспективу до 2045 года, подготовленную по инициативе российской стороны.

"По сути это новый документ программного характера... Рассчитываю, что мы с вами утвердим Декларацию, оформив это соответствующим решением"

- Владимир Путин

С необходимостью утвердить документ согласились все члены Высшего евразийского экономического совета.

"Эта идея была поддержана, все члены Высшего совета согласились утвердить декларацию, и соответствующее решение мы формализуем по итогам нашего заседания. По сути, декларация - это новый документ программного характера, в котором предусмотрены шаги по наращиванию совместных усилий в ключевых отраслях, а также определены дополнительные сферы взаимодействия"

- Владимир Путин

Также российский лидер в ходе заседания отметил, что доля торговли в национальных валютах между странами объединения составляет около 90%.

"Важно, что доля национальных валют во взаимных расчетах превысила 90%, и этот показатель, без сомнения, будет расти и в дальнейшем, с учетом принимаемых нашими странами совместных мер в финансовом секторе"

- Владимир Путин

Что касается роста экономики, то ее стабильный рост фиксируется во всех странах ЕАЭС, отметил президент РФ на заседании Высшего евразийского экономического совета в расширенном составе.

"В текущем году во всех странах объединения фиксируется стабильный рост экономик. Так, у нас в России за первые три квартала ВВП прибавил три процента, а по итогам года ожидается 3,5 процента. Прирост ВВП, причем весьма значительный, имеется и в других странах ЕАЭС"

- Владимир Путин

Ожидается, что за девять месяцев прирост ВВП Армении составит более 9%, Казахстана - почти 5%, Киргизии - более 4%, а Беларуси - 3,5%, подчеркнул президент.

Говоря о членстве в объединении Исламской Республики Иран, Владимир Путин отметил, что Россия рассчитывает на оперативное проведение ратификационных процедур странами ЕАЭС по включению ИРИ в структуру.

Президент России напомнил, что соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Египтом находится "на весьма продвинутой стадии", отметив, что РФ заинтересована в том, чтобы как можно скорее выйти на подписание документа.

"Готовятся важные переговоры и с другими обладающими большим экономическим потенциалом странами. Речь идет о преференциальном соглашении между ЕАЭС и Египтом - одним из наших ключевых партнеров в арабском мире и на африканском континенте, с которым страны Евразийского союза связывают тесные отношения и интенсивные торгово-экономические контакты"

- Владимир Путин

Также российский президент пожелал Армении успехов в председательстве в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), пообещав стране всяческую помощь..

"Дорогие друзья, с 1 января Россия передает председательские функции в ЕАЭС Армении. Я хотел бы пожелать успехов нашим армянским коллегам и друзьям. Разумеется, окажем им всю необходимую помощь"

- Владимир Путин

О необходимости такой поддержки всех стран ЕАЭС в период председательства в союзе заявил и премьер-министр страны Никол Пашинян.

"Республика Армения с 1 января 2024 года принимает у РФ председательство в органах ЕАЭС, в связи с чем мы рассчитываем на поддержку государств-членов и эффективное сотрудничество в реализации поставленных задач"

- Никол Пашинян

Говоря о планах работы Армении в качестве председателя объединения, премьер-министр Армении отметил, что ЕАЭС должен сделать упор на экономическую составляющую и отказаться от политической и геополитической повестки.

"Символично, что председательство Армении совпадает с десятилетием подписания договора о ЕАЭС, в основе которого лежит фундаментальный постулат о том, что ЕАЭС - это экономическое объединение, которое не должно иметь политической и тем более геополитической повестки. Мы продолжаем воспринимать его именно таким образом и развивать взаимодействие в рамках нашего экономического сотрудничества, в данном контексте стремясь пресекать всяческие попытки политизации евразийской интеграции"

- Никол Пашинян

В то же время белорусский лидер заявил, что ЕАЭС не изолируется от внешнего мира и открыт к сотрудничеству, приведя в пример подписание соглашения о создании зоны свободной торговли с Ираном.

"Сегодня это крупнейшая экономика Среднего Востока, ключевой элемент Южного торгового пути с Ближним Востоком и Южной Азией. Наше интеграционное объединение открыто для взаимовыгодного и равноправного сотрудничества с ведущими экономиками. Мы не изолируемся от внешнего мира, как бы кому-то этого ни хотелось"

- Александр Лукашенко

Президент Беларуси поднял и вопрос международного позиционирования объединения, отметив, что хотелось бы иметь план международной деятельности Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), придать этой работе большую системность. Он призвал активнее развивать институт государства-наблюдателя в ЕАЭС, прикладывать больше усилий и определять больше направлений для реального сопряжения интеграционных потенциалов ЕАЭС, ШОС, БРИКС.

"Надо с ними теснее сотрудничать, от этого мы станем только сильнее. Нужно пользоваться преимуществами участия в таких динамично развивающихся объединениях с Россией, которая работает в них на правах одной из ключевых стран-учредителей. Будем всячески поддерживать Россию в этой важной коллективной работе"

- Александр Лукашенко

Лукашенко напомнил, что геополитические конкуренты хотели разобщить ЕАЭС, но страны-участницы союза успешно справились с этим вызовом.

"Такие результаты достигнуты в очень неблагоприятных внешних условиях, когда наши геополитические конкуренты открыто вознамерились нас разъединить, разорвать, разобщить. Но мы сообща справились с этим вызовом и поступательно двигаемся вперед"

- Александр Лукашенко

В заключение заседания лидеры стран ЕАЭС подписали Декларацию о дальнейшем развитии экономических процессов до 2030 г и на период до 2045 г "Евразийский экономический путь".

После заседания в расширенном составе главы государств удалились на заседание, которое проходит в узком составе.

Напомним, в уходящем 2023 году в органах ЕАЭС председательствовала Россия, ее приоритетами в объединении были технологическая независимость, цифровая трансформация, инвестиции, продовольственная безопасность, общий финансовый рынок, транспортная инфраструктура, климат. Также по российской инициативе был подготовлен и согласован новый программный документ, определяющий дальнейшее развитие экономических интеграционных процессов в рамках Союза до 2030 года и на период до 2045 года.