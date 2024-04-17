Памятник Чингизу Айтматову появился в Баку

В столице Азербайджана прошла церемония открытия памятника писателю Чингизу Айтматову. В ней приняли участие президенты Азербайджана и Кыргызстана.

В Баку состоялась церемония открытия монумента советскому и кыргызскому писателю Чингизу Айтматову, сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

В торжественной церемонии открытия памятника Герою Социалистического Труда участвовали президенты Азербайджана и Кыргызстана – Ильхам Алиев и Садыр Жапаров.

Отмечается, что монумент установлен в парке на пересечении улицы Сулеймана Сани Ахундова и Бинагадинского шоссе в Бинагадинском районе.

Распоряжение об установке памятника Айтматову в Баку было подписано Ильхамом Алиевым в 2023 году. Художник Натиг Алиев победил в конкурсе, который организовал Минкульт АР.

Стоит добавить, что Садыр Жапаров прибыл сегодня в Азербайджан с рабочим визитом. Днем он провел переговоры со своим азербайджанским коллегой.