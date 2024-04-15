Владимир Путин и Ильхам Алиев встречаются с ветеранами БАМа

Президент России и президент Азербайджана в эти минуты встречаются с представителями железнодорожной отрасли. Встреча посвящена полувековому юбилею начала строительства Байкало-Амурской магистрали.

Президент РФ Владимир Путин и азербайджанский президент Ильхам Алиев проводят встречу с железнодорожниками, сообщает пресс-служба Кремля.

Мероприятие посвящено 50-летию с начала строительства БАМа.

Владимир Путин и Ильхам Алиев встречаются с ветеранами и сотрудниками железнодорожной отрасли.

В ходе мероприятия главы государств сделали заявления.

Владимир Путин рассказал об огромной роли уникального проекта Байкало-Амурской магистрали: по его словам, в том числе, разворот на восток стал возможен именно благодаря строительству БАМ.

Российский президент поздравил с 50-летием БАМа всех присутствующих, в том числе Ильхама Алиева, напомнил, что его отец Гейдар Алиев сыграл особую роль в истории магистрали: будучи первым заместителем председателя Совета министров СССР, он курировал строительство и сделал все возможное для реализации проекта.

"В этом ему помог колоссальный объем знаний и опыта, управленческий талант, способность решать самые сложные задачи и, конечно, особые личные качества, прежде всего, – заботливое, уважительное отношение к людям, с которыми он работал и решал эти колоссальные задачи"

– Путин

Гейдар Алиев, добавил российский лидер, сам ездил по объектам БАМа и общался со строителями, помогая им решать их вопросы. Кроме того, при поддержке Гейдара Алиева азербайджанские строители возвели два поселка – Улькан и Ангоя, сейчас они участвуют в реконструкции и модернизации участков БАМа.

Российский лидер также сравнил БАМ и МТК Север-Юг, работа над которым ведется сейчас.

"Как и БАМ, который стал подлинно всесоюзной стройкой, был призван служить интересам всем республик Союза, транспортный коридор Север-Юг должен стать примером самой широкой международной кооперации"

– Путин

Ильхам Алиев выразил благодарность за приглашение принять участие в мероприятии, подчеркнул, что для него большая честь быть среди строителей БАМа, которые посвятили всесоюзной стройке свои жизни, поздравил их с 50-летием начала строительства БАМ.

Президент Азербайджана согласился со словами Владимира Путина о том, что БАМ объединил все республики Советского Союза.

"Мы, конечно, гордимся, что и азербайджанские строители и специалисты принимали активное участие в строительстве, и, как отметил Владимир Владимирович, построили две железнодорожные станции. И, конечно, слова особой благодарности Владимиру Владимировичу за уважение к памяти Гейдара Алиевича Алиева. Мы прекрасно знаем, что именно Владимир Владимирович Путин и Гейдар Алиевич Алиев заложили основу дружественных добрососедских отношений между нашими странами в начале 2000-х годов. Владимир Владимирович в 2001 году посетил Азербайджан, и это стало началом большого пути, который мы проходим вместе"

– Ильхам Алиев

Глава государства рассказал, что сегодня на переговорах с российским лидером они говорили о реализации множества планов сотрудничества, которое на протяжении более чем двух лет ведется в рамках союзнического взаимодействия. Президент отметил, что фактор Гейдара Алиева всегда будет играть важную роль в российско-азербайджанских отношениях, потому что в годы работы в Москве Гейдар Алиев прилагал огромные усилия для развития СССР в порученных ему сферах, в том числе в транспортной сфере.

Ильхам Алиев также выразил благодарность бамовцам и железнодорожникам России за увековечивание памяти Гейдара Алиева: его именем назван вокзал в поселке Ангоя.

"Как бамовцы хорошо знают, он прошел практически пешком большой путь – на поезде, на вертолете, в тяжелых условиях – от Братска до Владивостока и Находки, на протяжении 10 дней делил радости и горести с бамовцами. И я помню: когда он вернулся, он был впечатлен не только масштабом строительства, на что способно советское государство, но в первую очередь самоотверженностью бамовцев, которые в тяжелейших условиях порой, вечной мерзлоты и непроходимых лесов, в бездорожье, рискуя своей жизнью, можно сказать, ежедневно, совершали каждый день подвиг, чудо, предопределяя будущее развитие советского государства, а сегодня уже и России и соседних стран, создавая уникальный образец инфраструктуры, которые уже многие годы, и 50 лет, и более, будет служить делу развития и регионального и международного сотрудничества"

– Ильхам Алиев

Президент также выразил благодарность Путину и российской стороне за чествование столетия со дня рождения Гейдара Алиева. Он напомнил, что в прошлом году и в РФ, и в Азербайджане этот день отмечался с особым уважением. Ильхам Алиев подчеркнул, что это общая история России и Азербайджана, и обе стороны ею дорожат. Он выразил удовлетворение в связи с тем, что современные двусторонние отношения базируются на прочном фундаменте дружбы, взаимопонимания, взаимоподдержки и нацеленности на результат.

Глава азербайджанского государства подчеркнул, что Москва и Баку тесно сотрудничают не только в транспортной сфере, в том числе при создании МТК Север-Юг, но и в экономической, политической, энергетической, гуманитарной и многих других сферах.

Говоря о МТК Север-Юг, Ильхам Алиев пояснил, что в ходе переговоров с Владимиром Путиным этот вопрос был еще раз обсужден, поручения по итогам встречи были даны членам правительства, так что можно быть уверенными, что в ближайшее время все вопросы будут согласованы, и стороны начнут реализовать еще один грандиозный проект.

Президент Азербайджана уточнил, что железная дорога, которая соединяет азербайджано-российскую границу с границей азербайджано-иранской, уже существует на территории Азербайджана, однако необходимо строительство новых участков, чтобы увеличить возможный объем грузоперевозок и обеспечить работу уникального транспортного коридора Север-Юг.

Напомним, полномасштабное строительство БАМ началось в апреле 1974 года. На конечном этапе создание магистрали курировал общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев.