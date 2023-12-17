Мировые и региональные лидеры поздравили Ильхама Алиева с днем рождения

Сегодня президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву исполняется 62 года. Свои поздравления по этому случаю ему уже направили лидеры России и Китая. Главу азербайджанского государства также поздравили лидеры стран Центральной Азии и других стран.

В воскресенье, 24 декабря, президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечает свой 62-й день рождения. Поздравления в адрес главы азербайджанского государства поступают от многих региональных и мировых лидеров.

Поздравления президентов России и Китая

Одним из первых ему направил поздравительное письмо президент России Владимир Путин. В нем он выразил глубокое уважение президенту Азербайджана и подчеркнул, что Ильхам Алиев внес огромный вклад в развитие отношения между странами.

"Под Вашим руководством дружественный Азербайджан добивается значительных успехов в экономической и социальной областях, играет важную роль в региональных и международных делах. Трудно переоценить Ваш личный вклад в упрочение союзнических отношений между нашими странами"

– Владимир Путин

Он также добавил, что будет рад продолжению развития отношений и тесному сотрудничеству с Ильхамом Алиевым.

"Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и благополучия. Пользуясь случаем, прошу передать сердечный привет Вашей семье"

– президент РФ

Азербайджанского лидера также поздравил лидер Китая Си Цзиньпин. Он отметил, что придает большое значение развитию отношений между странами, а также готов продолжать совместные усилия для того, чтобы поднять двусторонние отношения дружбы и сотрудничества на новый уровень во имя благополучия обеих стран и народов.

Он добавил, что Китай и Азербайджан – это традиционно дружественные партнеры, двухстороннее взаимодействие которых успешно продвигается в различных областях.

"В настоящее время китайско-азербайджанские отношения развиваются очень хорошо и стабильно, постоянно укрепляется политическое взаимное доверие, успешно продвигается сотрудничество в различных сферах"

– Си Цзиньпин

Глава правительства Грузии

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в своем поздравительном письме в первую очередь пожелал Ильхаму Алиеву счастья и успехов в деятельности и усилиях, целью которых является процветание и стабильности Азербайджана и его граждан.

"Ваши личные усилия и участие в еще большем развитии отношений между Грузией и Азербайджанской Республикой очень высоко ценятся. Пользуясь этой возможностью, хотел бы еще раз подчеркнуть, что стратегическое партнерство между Грузией и Азербайджаном будет и дальше укрепляться, обогащаясь многими двусторонними и многосторонними инициативами в интересах наших народов"

– глава правительства

Лидеры стран Центральной Азии

Поздравительные телеграммы президенту Азербайджана также направили лидеры стран Центральной Азии.

В частности, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на том, что с именем Ильхама Алиева неразрывно связаны впечатляющие успехи Азербайджана в реализации масштабных социально-экономических и общественно-политических преобразований, которые способствовали дальнейшему укреплению государственности и обеспечению устойчивого развития страны.

"Символично, что в год 100-летия со дня рождения выдающегося государственного деятеля Азербайджана - Гейдара Алирза оглу Алиева Вы добились общенационального триумфа, полностью восстановив территориальную целостность республики"

– Касым-Жомарт Токаев

Он также выразил уверенность в том, что под руководством Ильхама Алиева республика продолжит свое уверенное движение вперед, покоряя все новые высоты в построении сильного и процветающего государства.

"Дорожу нашими теплыми доверительными отношениями и высоко ценю Ваш огромный личный вклад в укрепление казахско-азербайджанских уз дружбы, стратегического партнерства и союзничества"

– президент Казахстана

В свою очередь, глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев в поздравительном письме назвал Ильхама Алиева выдающимся государственным и политическим деятелем современности и мудрым руководителем Азербайджана. Он заметил, что благодаря твердой воле азербайджанского лидера восстановление территориальной целостности страны и установление исторической справедливости стали реальностью.

Мирзиеев также выразил уверенность, что совместные усилия помогут Баку и Ташкенту эффективно развивать стратегическое партнерство на благо народов двух стран.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в своем поздравлении отметил, что под руководством Ильхама Алиева Азербайджан уверенными шагами двигается вперед по пути социально-экономического развития, играя весомую роль в региональных и мировых делах.

Он выразил уверенность, что Азербайджан достигнет новых высот в построении сильного и процветающего государства.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в своем обращении заявил, что Азербайджан в настоящее время уверенно движется по пути всестороннего развития и укрепляет свой авторитет в международных делах.

Он также рассчитывает на то, что Азербайджан и Туркменистан будут углублять и развивать отношения, которые будут приносить пользу народам двух стран.

Со своей стороны, президент Кыргызстана Садыр Жапаров в поздравительной телеграмме указал на то, что стратегическое видение и плодотворные реформы Ильхама Алиева укрепили авторитет и стабильность Азербайджана на мировой арене.