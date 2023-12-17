Мировые и региональные лидеры поздравили Ильхама Алиева с днем рождения

В воскресенье, 24 декабря, президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечает свой 62-й день рождения. Поздравления в адрес главы азербайджанского государства поступают от многих региональных и мировых лидеров.
Поздравления президентов России и Китая
Одним из первых ему направил поздравительное письмо президент России Владимир Путин. В нем он выразил глубокое уважение президенту Азербайджана и подчеркнул, что Ильхам Алиев внес огромный вклад в развитие отношения между странами.
"Под Вашим руководством дружественный Азербайджан добивается значительных успехов в экономической и социальной областях, играет важную роль в региональных и международных делах. Трудно переоценить Ваш личный вклад в упрочение союзнических отношений между нашими странами"
– Владимир Путин
Он также добавил, что будет рад продолжению развития отношений и тесному сотрудничеству с Ильхамом Алиевым.
"Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и благополучия. Пользуясь случаем, прошу передать сердечный привет Вашей семье"
– президент РФ
Азербайджанского лидера также поздравил лидер Китая Си Цзиньпин. Он отметил, что придает большое значение развитию отношений между странами, а также готов продолжать совместные усилия для того, чтобы поднять двусторонние отношения дружбы и сотрудничества на новый уровень во имя благополучия обеих стран и народов.
Он добавил, что Китай и Азербайджан – это традиционно дружественные партнеры, двухстороннее взаимодействие которых успешно продвигается в различных областях.
"В настоящее время китайско-азербайджанские отношения развиваются очень хорошо и стабильно, постоянно укрепляется политическое взаимное доверие, успешно продвигается сотрудничество в различных сферах"
– Си Цзиньпин
Глава правительства Грузии
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в своем поздравительном письме в первую очередь пожелал Ильхаму Алиеву счастья и успехов в деятельности и усилиях, целью которых является процветание и стабильности Азербайджана и его граждан.
"Ваши личные усилия и участие в еще большем развитии отношений между Грузией и Азербайджанской Республикой очень высоко ценятся. Пользуясь этой возможностью, хотел бы еще раз подчеркнуть, что стратегическое партнерство между Грузией и Азербайджаном будет и дальше укрепляться, обогащаясь многими двусторонними и многосторонними инициативами в интересах наших народов"
– глава правительства
Лидеры стран Центральной Азии
Поздравительные телеграммы президенту Азербайджана также направили лидеры стран Центральной Азии.
В частности, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на том, что с именем Ильхама Алиева неразрывно связаны впечатляющие успехи Азербайджана в реализации масштабных социально-экономических и общественно-политических преобразований, которые способствовали дальнейшему укреплению государственности и обеспечению устойчивого развития страны.
"Символично, что в год 100-летия со дня рождения выдающегося государственного деятеля Азербайджана - Гейдара Алирза оглу Алиева Вы добились общенационального триумфа, полностью восстановив территориальную целостность республики"
– Касым-Жомарт Токаев
Он также выразил уверенность в том, что под руководством Ильхама Алиева республика продолжит свое уверенное движение вперед, покоряя все новые высоты в построении сильного и процветающего государства.
"Дорожу нашими теплыми доверительными отношениями и высоко ценю Ваш огромный личный вклад в укрепление казахско-азербайджанских уз дружбы, стратегического партнерства и союзничества"
– президент Казахстана
В свою очередь, глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев в поздравительном письме назвал Ильхама Алиева выдающимся государственным и политическим деятелем современности и мудрым руководителем Азербайджана. Он заметил, что благодаря твердой воле азербайджанского лидера восстановление территориальной целостности страны и установление исторической справедливости стали реальностью.
Мирзиеев также выразил уверенность, что совместные усилия помогут Баку и Ташкенту эффективно развивать стратегическое партнерство на благо народов двух стран.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в своем поздравлении отметил, что под руководством Ильхама Алиева Азербайджан уверенными шагами двигается вперед по пути социально-экономического развития, играя весомую роль в региональных и мировых делах.
Он выразил уверенность, что Азербайджан достигнет новых высот в построении сильного и процветающего государства.
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в своем обращении заявил, что Азербайджан в настоящее время уверенно движется по пути всестороннего развития и укрепляет свой авторитет в международных делах.
Он также рассчитывает на то, что Азербайджан и Туркменистан будут углублять и развивать отношения, которые будут приносить пользу народам двух стран.
Со своей стороны, президент Кыргызстана Садыр Жапаров в поздравительной телеграмме указал на то, что стратегическое видение и плодотворные реформы Ильхама Алиева укрепили авторитет и стабильность Азербайджана на мировой арене.