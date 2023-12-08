Вестник Кавказа

В ЦИК АР представили документы для регистрации кандидатуры Ильхама Алиева

В ЦИК АР представили документы для регистрации кандидатуры Ильхама Алиева
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Партия "Ени Азербайджан" представила документы для регистрации кандидатуры Ильхама Алиева. Досрочные президентские выборы пройдут в Азербайджане 7 февраля.

Партия "Ени Азербайджан" представила в Центризбирком страны документы для регистрации кандидатуры Ильхама Алиева на выборах президента Азербайджана.

Ранее правление партии выдвинуло кандидатуру действующего главы государства на пост президента Азербайджана.

Напомним, Ильхам Алиев объявил о досрочных выборах президента страны. Они состоятся 7 февраля 2024 года.

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