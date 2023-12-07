Ильхам Алиев примет участие в выборах президента Азербайджана

Ильхам Алиев будет участвовать в президентских выборах в феврале. Его кандидатуру выдвинула партия "Ени Азербайджан" (ПЕА), решение принято единогласно.

Действующий президент Азербайджан Ильхам Алиев официально выдвинут кандидатом на внеочередных президентских выборах, которые запланированы на 7 февраля 2024 года.

Кандидатуру Ильхама Алиева выдвинула партия "Ени Азербайджан" (ПЕА), решение было принято сегодня на расширенном заседании правления партии и стало единогласным.

Как отметил заместитель председателя партии ПЕА, заместитель премьер-министра Азербайджана Али Ахмедов, решение о выдвижении кандидатуры Ильхама Алиева - это не только решение партии, но и всего азербайджанского народа.

О проведении досрочных выборов в Азербайджане стало известно 7 декабря. В "Ени Азербайджан" сразу заявили, что Ильхам Алиев будет баллотироваться на пост президента.

"Азербайджанский народ говорил, что тот, кто освободит Карабах, станет вечным президентом Азербайджана. Я думаю, что президент Ильхам Алиев, политикой, которую он проводит в течение 20 лет, освободив наши земли от армянской оккупации, заслужил право носить такой титул"

– зампредседателя партии, руководитель ее центрального аппарата Тахир Будагов