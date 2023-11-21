В Азербайджане пройдут досрочные президентские выборы

В феврале следующего года пройдут досрочные выборы президента. Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение. Предыдущие выборы состоялись в апреле 2018 года.

В Азербайджане состоятся досрочные президентские выборы, соответствующий указ подписал глава государства Ильхам Алиев.

Отмечается, что выборы азербайджанского президента назначены на 7 февраля 2024 года. Этот день в Азербайджане объявлен нерабочим.

Предыдущие выборы руководителя страны прошли 11 апреля 2018 года, победу на которых одержал Ильхам Алиев, набрав более 86% голосов избирателей.

Новый этап в истории Азербайджана

Эксперт дискуссионного клуба "Валдай", директор Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" подчеркнул, что на фоне произошедших исторических изменений ожидался перенос каких-либо выборов в Азербайджане.

"Азербайджан вступает в качественно новый период развития после полного восстановления конституционного строя в Карабахе. Согласно существующему расписанию, в течение 4 месяцев в Азербайджане должны были быть проведены три избирательных процесса: в декабре 2024 года – муниципальные выборы, в феврале 2025 года – парламентские и в апреле 2025 года – президентские. Все понимали, что какие-то выборы наверняка будут внеочередными, чтобы не возникло перегрузки, и этот вопрос стал еще более актуальным после антитеррористических мероприятий в Карабахе", - прежде всего сказал он.

"Мы видим, что выбор пал на президентские выборы. Задачи, стоящие перед Азербайджаном на новом этапе – это, конечно, обеспечение безопасности, экономическое и технологическое развитие страны. Теперь это основные задачи для Азербайджана, поскольку он стал государством, на территории которого больше нет никаких конфликтов. Мы переходим в период нормальности и полноценности в своем развитии, когда нет никаких сдерживающих факторов и рисков, какими была оккупаций наших территорий. Надеюсь, что после подписания мирного договора с Арменией исчезнет в целом конфликтный потенциал, который к сожалению пока еще есть", - отметил Фархад Мамедов.