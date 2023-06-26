РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Баку и Бишкек соединит прямое авиасообщение

Баку и Бишкек соединит прямое авиасообщение
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Азербайджанская авиакомпания в скором времени начнет летать из Баку в Бишкек, первый полет лайнера компании запланирован на 1 июля.

Авиаперевозчик AZAL в июле начнет выполнять полеты по направлению Баку – Бишкек, первый вылет запланирован на 15 июля, пишет пресс-служба компании.

Как заявили в перевозчике, частота полетов по указанному направлению составит один раз в неделю. Рейсы Баку-Бишкек будут совершаться по субботам.

Там добавили, что новое направление позволит увеличить возможности граждан путешествовать и совершать деловые визиты.

&quot;Аэрофлот&quot; начинает полеты из Минеральных Вод в Ереван

"Аэрофлот" начинает полеты из Минеральных Вод в Ереван

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
1040 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version