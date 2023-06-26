Баку и Бишкек соединит прямое авиасообщение

Азербайджанская авиакомпания в скором времени начнет летать из Баку в Бишкек, первый полет лайнера компании запланирован на 1 июля.
Авиаперевозчик AZAL в июле начнет выполнять полеты по направлению Баку – Бишкек, первый вылет запланирован на 15 июля, пишет пресс-служба компании.
Как заявили в перевозчике, частота полетов по указанному направлению составит один раз в неделю. Рейсы Баку-Бишкек будут совершаться по субботам.
Там добавили, что новое направление позволит увеличить возможности граждан путешествовать и совершать деловые визиты.