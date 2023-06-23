"Аэрофлот" начинает полеты из Минеральных Вод в Ереван

Опубликовано: 23:46, 23 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Уже с 12 июля в столицу Армении из Ставрополья крупнейший российский авиаперевозчик "Аэрофлот" три раза в неделю начнет выполнять регулярные авиарейсы.

Крупнейший российский авиаперевозчик, компания "Аэрофлот", с 12 июля откроет прямые рейсы из Минеральных Вод в Ереван, сообщила пресс-служба компании.

"Аэрофлот" открывает продажу билетов на прямые регулярные перелеты из Минеральных Вод в Ереван. Полеты будут выполняться, три раза в неделю - по понедельникам, средам и пятницам",- говорится в сообщении, передает ТАСС.

Напомним, "Аэрофлот" в своем летнем расписании уже выполняет прямые перелеты в Ереван из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Самары, Екатеринбурга и Волгограда.