"Почта России" начала отправлять посылки в Ереван самолетами из Минвод

Прямые авиаперевозки посылок с юга России в Армению запустила Почта России. Доставка почтовых грузов осуществляется в Ереван самолетами "Азимута".
Посылки из РФ в Армению теперь будут отправляться прямыми самолетами из Минеральных Вод в Ереван.
Соглашение о перевозке почтовых грузов заключили "Почта России" и авиакомпания "Азимут".
"Теперь посылки клиентов почты из Ставропольского края и республик Северного Кавказа будут доставляться в Ереван напрямую, минуя Москву"
– Почта России
Перевозки будут осуществляться каждый день, на регулярных рейсах перевозчика. Посылки будут доставляться быстрее, а стоимость отправлений снизится.