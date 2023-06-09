"Почта России" начала отправлять посылки в Ереван самолетами из Минвод

Опубликовано: 13:08, 9 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Прямые авиаперевозки посылок с юга России в Армению запустила Почта России. Доставка почтовых грузов осуществляется в Ереван самолетами "Азимута".

Посылки из РФ в Армению теперь будут отправляться прямыми самолетами из Минеральных Вод в Ереван.

Соглашение о перевозке почтовых грузов заключили "Почта России" и авиакомпания "Азимут".

"Теперь посылки клиентов почты из Ставропольского края и республик Северного Кавказа будут доставляться в Ереван напрямую, минуя Москву"

– Почта России

Перевозки будут осуществляться каждый день, на регулярных рейсах перевозчика. Посылки будут доставляться быстрее, а стоимость отправлений снизится.