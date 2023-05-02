Дроны будут доставлять посылки в почтаматы в России в 2023 году

Опубликовано: 16:47, 2 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В этом году в России появятся дронопорты-почтаматы. В эти устройства корреспонденция будет доставляться с помощью беспилотников. Так почта будет быстрее доходить до труднодоступных поселений.

Дронопорт-почтамат разработан в России, он выйдет на рынок в этом году. Поступать в устройство письма и посылки будут с помощью беспилотников.

"Российские разработчики создали дронопорт-почтамат, в который беспилотник может доставлять посылки и документы без участия человека, в том числе в труднодоступную местность"

– гендиректор компании "Русдронопорт" Николай Ряшин

Новинка позволить сделать доставку более доступной и качественной. Храниться в инновационном почтамате одновременно могут две посылки, а дрон-доставщик способен поднимать грузы до 5 кг и доставлять их на расстояние до 15 км. Замена батареи беспилотника производится автоматически на станции почтамата.

Для управления системой разработан специальный софт, один оператор может следить сразу за семью дронопортами, пишет РИА Новости, ссылаясь на слова Ряшина.