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Армения стреляет по Нахчывану

Армения стреляет по Нахчывану
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Армянская сторона второй раз за этот вечер стреляет по позициям ВС Азербайджана. Огонь открыт в направлении Нахчывана.

Сегодня вечером со стороны Армении были обстреляны азербайджанские позиции, говорится в официальном сообщении министерства обороны Азербайджана.

«31 августа в 20:15 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении Гафанского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении Ордубадского района Нахчыванской Автономной Республики»

– Минобороны Азербайджана

Азербайджанские военнослужащие предприняли адекватные меры в ответ на обстрел, добавили в оборонном ведомстве.

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