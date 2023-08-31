Армения стреляет по Нахчывану

Опубликовано: 22:17, 31 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Армянская сторона второй раз за этот вечер стреляет по позициям ВС Азербайджана. Огонь открыт в направлении Нахчывана.

Сегодня вечером со стороны Армении были обстреляны азербайджанские позиции, говорится в официальном сообщении министерства обороны Азербайджана.

«31 августа в 20:15 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении Гафанского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении Ордубадского района Нахчыванской Автономной Республики»

– Минобороны Азербайджана

Азербайджанские военнослужащие предприняли адекватные меры в ответ на обстрел, добавили в оборонном ведомстве.