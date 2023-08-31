РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Армянские военные открыли огонь с позиций у Зода

Армянские военные открыли огонь с позиций у Зода
Обстрел у Зода совершили этим вечером по позициям азербайджанской армии армянские военные. О провокации сообщает Минобороны Азербайджана.

Министерство обороны Азербайджана информирует в четверг, что вечером армянскими военными были обстреляны позиции азербайджанской армии.

«31 августа примерно в 19:30 подразделения вооруженных сил Армении, дислоцированные в Зодском направлении Басаркечярского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия противоположные позиции  Азербайджанской Армии»

– Минобороны АР

В сообщении оборонного ведомства уточняется, что подразделения ВС Азербайджана предприняли ответные меры в указанном направлении.

Армянские военные ближе к ночи обстреляли азербайджанские позиции

Армянские военные ближе к ночи обстреляли азербайджанские позиции

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
685 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом.

Все новости

Видео

English version