Армянские военные открыли огонь с позиций у Зода

Обстрел у Зода совершили этим вечером по позициям азербайджанской армии армянские военные. О провокации сообщает Минобороны Азербайджана.
Министерство обороны Азербайджана информирует в четверг, что вечером армянскими военными были обстреляны позиции азербайджанской армии.
«31 августа примерно в 19:30 подразделения вооруженных сил Армении, дислоцированные в Зодском направлении Басаркечярского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия противоположные позиции Азербайджанской Армии»
– Минобороны АР
В сообщении оборонного ведомства уточняется, что подразделения ВС Азербайджана предприняли ответные меры в указанном направлении.