Армянские военные открыли огонь с позиций у Зода

Опубликовано: 19:58, 31 авг 2023 (UTC+3 MSK)

Обстрел у Зода совершили этим вечером по позициям азербайджанской армии армянские военные. О провокации сообщает Минобороны Азербайджана.

Министерство обороны Азербайджана информирует в четверг, что вечером армянскими военными были обстреляны позиции азербайджанской армии.

«31 августа примерно в 19:30 подразделения вооруженных сил Армении, дислоцированные в Зодском направлении Басаркечярского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия противоположные позиции Азербайджанской Армии»

– Минобороны АР

В сообщении оборонного ведомства уточняется, что подразделения ВС Азербайджана предприняли ответные меры в указанном направлении.