Армянские военные ближе к ночи обстреляли азербайджанские позиции

Опубликовано: 0:11, 31 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Очередной обстрел устроили сегодня поздно вечером ВС РА. Под их огнем очутились азербайджанские позиции, расположенные в Кельбаджарском районе.

ВС Армении сегодня вечером осуществили обстрел позиций ВС АР. Информацию о нем распространило Минобороны Азербайджана.

В ведомстве уточнили, что стрельба была открыта с армянской стороны в районе 22:35 (21:35 мск).

Стрелявшие целились по позициям ВС АР в направлении Истису. Этот населенный пункт расположен в Кельбаджарском районе.

Азербайджанские подразделения реализовали адекватные меры в ответ на обстрел.

Ситуация на дороге Агдам-Ханкенди

Напомним, в эти дни обострилась ситуация с доставкой гуманитарной помощи на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы. Груз муки в 40 тонн, отправленный из Баку по дороге Агдам-Ханкенди, не пускают в пункт назначения армянские сепаратисты.

Кроме того, сегодня французские политики попытались устроить провокацию и, с помощью т. н. "гуманитарной колонны", прорваться на территории Азербайджана по Лачинской дороге.

Однако Ильхам Алиев в разговоре с французским президентом накануне заявил, что Лачинская дорога откроется только после того, как сепаратисты разблокируют дорогу Агдам-Ханкенди.