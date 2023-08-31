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Армянские военные ближе к ночи обстреляли азербайджанские позиции

Армянские военные ближе к ночи обстреляли азербайджанские позиции
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Очередной обстрел устроили сегодня поздно вечером ВС РА. Под их огнем очутились азербайджанские позиции, расположенные в Кельбаджарском районе.

ВС Армении сегодня вечером осуществили обстрел позиций ВС АР. Информацию о нем распространило Минобороны Азербайджана.

В ведомстве уточнили, что стрельба была открыта с армянской стороны в районе 22:35 (21:35 мск).

Стрелявшие целились по позициям ВС АР в направлении Истису. Этот населенный пункт расположен в Кельбаджарском районе.

Азербайджанские подразделения реализовали адекватные меры в ответ на обстрел.

Ситуация на дороге Агдам-Ханкенди

Напомним, в эти дни обострилась ситуация с доставкой гуманитарной помощи на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы. Груз муки в 40 тонн, отправленный из Баку по дороге Агдам-Ханкенди, не пускают в пункт назначения армянские сепаратисты.

Кроме того, сегодня французские политики попытались устроить провокацию и, с помощью т. н. "гуманитарной колонны", прорваться на территории Азербайджана по Лачинской дороге.

Однако Ильхам Алиев в разговоре с французским президентом накануне заявил, что Лачинская дорога откроется только после того, как сепаратисты разблокируют дорогу Агдам-Ханкенди.

Армянские боевики обстреляли Физули из зоны ответственности российских миротворцев

Армянские боевики обстреляли Физули из зоны ответственности российских миротворцев

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