Армянские военные ближе к ночи обстреляли азербайджанские позиции

ВС Армении сегодня вечером осуществили обстрел позиций ВС АР. Информацию о нем распространило Минобороны Азербайджана.
В ведомстве уточнили, что стрельба была открыта с армянской стороны в районе 22:35 (21:35 мск).
Стрелявшие целились по позициям ВС АР в направлении Истису. Этот населенный пункт расположен в Кельбаджарском районе.
Азербайджанские подразделения реализовали адекватные меры в ответ на обстрел.
Ситуация на дороге Агдам-Ханкенди
Напомним, в эти дни обострилась ситуация с доставкой гуманитарной помощи на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы. Груз муки в 40 тонн, отправленный из Баку по дороге Агдам-Ханкенди, не пускают в пункт назначения армянские сепаратисты.
Кроме того, сегодня французские политики попытались устроить провокацию и, с помощью т. н. "гуманитарной колонны", прорваться на территории Азербайджана по Лачинской дороге.
Однако Ильхам Алиев в разговоре с французским президентом накануне заявил, что Лачинская дорога откроется только после того, как сепаратисты разблокируют дорогу Агдам-Ханкенди.