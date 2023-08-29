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Армянские боевики обстреляли Физули из зоны ответственности российских миротворцев

Армянские боевики обстреляли Физули из зоны ответственности российских миротворцев
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Армянские боевики обстреляли позиции азербайджанской армии из зоны ответственности российских миротворцев. Обстрелу подверглись позиции в Физулинском районе.

Армянские вооруженные формирования, незаконно находящиеся на территории Азербайджана, где расположены российские миротворцы, обстреляли позиции армии Азербайджана, сообщает пресс-служба Минобороны АР.

Инцидент произошел 28 августа в 23:50 по местному времени. Обстрелу из стрелкового оружия подверглись позиции, расположенные в Физулинском районе Азербайджана.

Отмечается, что азербайджанскими солдатами были приняты адекватные ответные меры.

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