Армянские боевики обстреляли Физули из зоны ответственности российских миротворцев

Опубликовано: 9:56, 29 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Армянские боевики обстреляли позиции азербайджанской армии из зоны ответственности российских миротворцев. Обстрелу подверглись позиции в Физулинском районе.

Армянские вооруженные формирования, незаконно находящиеся на территории Азербайджана, где расположены российские миротворцы, обстреляли позиции армии Азербайджана, сообщает пресс-служба Минобороны АР.

Инцидент произошел 28 августа в 23:50 по местному времени. Обстрелу из стрелкового оружия подверглись позиции, расположенные в Физулинском районе Азербайджана.

Отмечается, что азербайджанскими солдатами были приняты адекватные ответные меры.