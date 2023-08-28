Армянские НВФ снова обстреляли азербайджанских военных в двух районах

Опубликовано: 22:28, 28 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Участники армянских НВФ на земле Азербайджана, где временно дислоцирован РМК, в очередной раз совершили обстрел азербайджанских позиций. Под их огонь попали военные ВС АР в двух районах.

Армянские боевики снова обстреляли азербайджанских военнослужащих, сообщили в Минобороны Азербайджана.

Обстрел велся сегодня вечером с 19:20 до 20:55 по местному времени (с 18:20 до 19:55 мск). Члены армянских НВФ действовали с азербайджанской территории, где временно размещен миротворческий контингент России.

Стрельба велась из стрелкового оружия. Под огнем оказались азербайджанские позиции в Ходжалинском и Агдамском направлениях.

Подразделения ВС АР приняли ответные меры.