Армянские НВФ снова обстреляли азербайджанских военных в двух районах

Участники армянских НВФ на земле Азербайджана, где временно дислоцирован РМК, в очередной раз совершили обстрел азербайджанских позиций. Под их огонь попали военные ВС АР в двух районах.
Армянские боевики снова обстреляли азербайджанских военнослужащих, сообщили в Минобороны Азербайджана.
Обстрел велся сегодня вечером с 19:20 до 20:55 по местному времени (с 18:20 до 19:55 мск). Члены армянских НВФ действовали с азербайджанской территории, где временно размещен миротворческий контингент России.
Стрельба велась из стрелкового оружия. Под огнем оказались азербайджанские позиции в Ходжалинском и Агдамском направлениях.
Подразделения ВС АР приняли ответные меры.