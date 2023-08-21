РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Армения вновь устроила провокации против Азербайджана

Армения вновь устроила провокации против Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Вооруженные силы Армении и боевики в очередной раз устроили провокации против азербайджанских военных. Незаконные действия были остановлены.

Армянские вооруженные силы подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском районе, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Как пишет ведомство, огонь велся из разнокалиберного стрелкового оружия с населенных пунктов Йухары Шорджа и Йухары Загалы Басаркечярского района. Азербайджанские военные приняли адекватные ответные меры.

Кроме того, армянские боевики попытались установить фортификационные сооружения на территории Азербайджана, где находятся российские миротворцы, перед позициями армии Азербайджана в Ходжалинском районе.

Азербайджанские солдаты приняли неотложные меры и остановили незаконную деятельность боевиков.

Армянские ВС и боевики продолжают устраивать провокации против Азербайджана

Армянские ВС и боевики продолжают устраивать провокации против Азербайджана

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
680 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом.

Все новости

Видео

English version