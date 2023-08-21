Армения вновь устроила провокации против Азербайджана

Опубликовано: 11:58, 21 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Вооруженные силы Армении и боевики в очередной раз устроили провокации против азербайджанских военных. Незаконные действия были остановлены.

Армянские вооруженные силы подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском районе, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Как пишет ведомство, огонь велся из разнокалиберного стрелкового оружия с населенных пунктов Йухары Шорджа и Йухары Загалы Басаркечярского района. Азербайджанские военные приняли адекватные ответные меры.

Кроме того, армянские боевики попытались установить фортификационные сооружения на территории Азербайджана, где находятся российские миротворцы, перед позициями армии Азербайджана в Ходжалинском районе.

Азербайджанские солдаты приняли неотложные меры и остановили незаконную деятельность боевиков.