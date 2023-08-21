Армянские ВС и боевики продолжают устраивать провокации против Азербайджана

Опубликовано: 9:46, 21 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Вооруженные силы Армении с ночи до утра обстреливали позиции азербайджанской армии в Гедабекском и Лачинском районах. Кроме того, армянские боевики вновь попытались установить фортификационные сооружения перед позициями армии АР в нескольких районах.

Армянские вооруженные силы подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии, сообщает пресс-служба министерства обороны АР.

Обстрел велся из стрелкового оружия с перерывами с позиций в Басаркечярском, Чемберекском и Горисском районах. Провокационные действия длились с 20 августа с 23:55 до 06:10 21 августа по местному времени.

Отмечается, что были обстреляны позиции Галакенд и Новоивановка в Гедабекском районе и Ахмедли Лачинском районе. Азербайджанские военные приняли адекватные ответные меры.

Помимо обстрела ВС РА, армянские боевики, незаконно находящиеся на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, сегодня утром попытались установить военные укрепления перед позициями азербайджанских военных в Тартерском, Агдамском, Физулинском и Шушинском районах.

Солдаты армии Азербайджана приняли неотложные меры и остановили незаконные действия боевиков.