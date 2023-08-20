Армянским боевикам не позволили выкопать окопы у Лачинского района

Опубликовано: 17:27, 20 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Армянские НВФ вновь пытаются установить долговременные огневые точки и выкопать окопы напротив позиций ВС Азербайджана на самом краю зоны временного размещения российских миротворцев в Карабахском экономическом районе АР. Эти попытки вновь остановлены.

Карабахские сепаратисты и остатки вооруженных сил Армении в Карабахском экономическом районе Азербайджана не прекращают попытки подготовиться к новым боестолкновениям с азербайджанской армией. По данным Минобороны АР, сегодня около 14:00 по московскому времени они еще раз приступили к установке фортификаций.

В ведомстве уточнили, что армянские НВФ, как и прежде, начали инженерные работы на самом краю зоны временного размещения российских миротворцев в Карабахе, на сей раз неподалеку от Лачинского района Азербайджана.

Усилиями азербайджанских войск очередная попытка армянских боевиков выставить долговременные огневые точки и выкопать окопы напротив позиций ВС Азербайджана была остановлена. Тем не менее, можно ожидать, что такие попытки будут предприниматься вновь на тех участках, где Ереван с наибольшей вероятностью захочет спровоцировать новый масштабный бой.