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Армянским боевикам не позволили выкопать окопы у Лачинского района

Армянским боевикам не позволили выкопать окопы у Лачинского района
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Армянские НВФ вновь пытаются установить долговременные огневые точки и выкопать окопы напротив позиций ВС Азербайджана на самом краю зоны временного размещения российских миротворцев в Карабахском экономическом районе АР. Эти попытки вновь остановлены.

Карабахские сепаратисты и остатки вооруженных сил Армении в Карабахском экономическом районе Азербайджана не прекращают попытки подготовиться к новым боестолкновениям с азербайджанской армией. По данным Минобороны АР, сегодня около 14:00 по московскому времени они еще раз приступили к установке фортификаций.

В ведомстве уточнили, что армянские НВФ, как и прежде, начали инженерные работы на самом краю зоны временного размещения российских миротворцев в Карабахе, на сей раз неподалеку от Лачинского района Азербайджана.

Усилиями азербайджанских войск очередная попытка армянских боевиков выставить долговременные огневые точки и выкопать окопы напротив позиций ВС Азербайджана была остановлена. Тем не менее, можно ожидать, что такие попытки будут предприниматься вновь на тех участках, где Ереван с наибольшей вероятностью захочет спровоцировать новый масштабный бой.

Боевики в Карабахе возят оружие на машинах &quot;Скорой помощи&quot;

Боевики в Карабахе возят оружие на машинах "Скорой помощи"

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