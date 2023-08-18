Боевики в Карабахе возят оружие на машинах "Скорой помощи"

Армянские вооруженные формирования и остатки ВС Армении усиливали боевые позиции в Карабахе при помощи машины скорой помощи. Их сопровождали российские миротворцы.

Незаконные армянские вооруженные формирования и остатки вооруженных сил Армении в Карабахском экономическом районе Азербайджана на машине скорой помощи занимались перевозкой оружия и боеприпасов, сообщает пресс-служба Минобороны АР.

На кадрах, которые распространило ведомство, видно, как машина скорой помощи с оружием, боеприпасами и минами двигалась для укрепления позиций боевиков на участке Ханкенди-Гайбалы-Дуканлар-Халфали. Колонну сопровождала машина российских миротворцев.

В министерстве подчеркнули, что боевики использовали карету скорой помощи в военных целях, с использованием устройств РЭМ. Они мешают совершению рейсов гражданских самолетов, которые пролетают над территорией Азербайджана.

Сепаратисты готовят провокации

Как отметил старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров, остатки армянских незаконных вооруженных формирований в Карабахском экономическом районе Азербайджана используют машины "скорой помощи" в расчете на медиа-эффект. "Если прежде знаки "скорой помощи" наносили на УАЗики для маскировки военных грузов, то теперь в этом нет необходимости: на земле на время миссии российских миротворцев пути боевиков и азербайджанских военных почти никогда не пересекаются, а с беспилотников в любом случае видно, что в какую машину загружают сепаратисты. Теперь знаки "скорой помощи" нужны им, чтобы вызвать огонь на себя, а затем растиражировать по миру заявления, что в Карабахе были обстреляны медики", - выразил он уверенность.

"Обратите внимание, что в машинах "скорой помощи" боевики разместили средства радиоэлектронной борьбы, создающие сейчас значительные проблемы для пассажирских самолетов, пролетающих над Карабахом. Они буквально требуют, чтобы по этим машинам были нанесены удары в целях обеспечения безопасности гражданской авиации. Тогда у сторонников оккупации Карабаха в Армении и армянской диаспоре появится материал для развития антиазербайджанской кампании, явно зашедшей в тупик после провала на заседании Совета Безопасности ООН. Спонсоры реванша не сдаются и ищут новые возможности для давления на Баку. На земле они не в силах сделать ровным счетом ничего, поэтому пытаются держаться хотя бы в информационном поле", - пояснил Андрей Петров.

"В целом действия вооруженных сепаратистов в зоне временного размещения российских миротворцев показывает, что они готовятся к новым боестолкновениям. Готовятся бесплодно: единственный канал контрабанды оружия и боевиков перерезан четыре месяца назад, серьезных вооружений у них нет, армянские НВФ находятся в полном окружении и значительно уступают в численности азербайджанским войскам. В бой их заставят пойти те же спонсоры реванша ради той же медийной кампании, которая вновь ничего не даст. Поэтому крайне важно остановить эскалацию напряженности в Карабахе и предотвратить масштабные бои, результатом которых станет лишь напрасная гибель людей с обеих сторон. Итоги Карабахской войны не подлежат пересмотру, и чем скорее это осознают армянские националисты, тем лучше будет всему Южному Кавказу", - заключил старший аналитик "Вестника Кавказа".