ЕС призвал Азербайджан и Армению к поиску путей для нормализации отношений

Азербайджану и Армении следует продолжать искать пути для нормализации отношений. Об этом сообщил официальный представитель главы европейской дипломатии.
"Мы призываем Азербайджан и Армению продолжать выполнять обязательства по поиску решения по всем обсуждаемым обеими странами аспектам повестки"
– Петер Стано
По его словам, ЕС готов помогать Баку и Еревану в решении возникающих вопросов.
"Посреднические усилия предпринимаются председателем Европейского совета господином Мишелем. Такие усилия продолжаются. На месте сейчас находится наш специальный представитель по региону (Тойво Клаар), который продолжает усилия Евросоюза"
– представитель Жозепа Борреля
Он также подчеркнул, что Брюссель предлагает Баку и Еревану свою помощь для поиска решения и продвижения в нормализации.