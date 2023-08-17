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ЕС призвал Азербайджан и Армению к поиску путей для нормализации отношений

ЕС призвал Азербайджан и Армению к поиску путей для нормализации отношений
Баку и Ереван должны искать пути для нормализации отношений, сообщили в ЕС. Там отметили, что предлагают сторонам свою помощь в этом вопросе.

Азербайджану и Армении следует продолжать искать пути для нормализации отношений. Об этом сообщил официальный представитель главы европейской дипломатии.

 

"Мы призываем Азербайджан и Армению продолжать выполнять обязательства по поиску решения по всем обсуждаемым обеими странами аспектам повестки"

 – Петер Стано

По его словам, ЕС готов помогать Баку и Еревану в решении возникающих вопросов.

"Посреднические усилия предпринимаются председателем Европейского совета господином Мишелем. Такие усилия продолжаются. На месте сейчас находится наш специальный представитель по региону (Тойво Клаар), который продолжает усилия Евросоюза"

– представитель Жозепа Борреля

Он также подчеркнул, что Брюссель предлагает Баку и Еревану свою помощь для поиска решения и продвижения в нормализации.

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