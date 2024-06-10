Армения попросила ЕС поделиться бизнес-средой

В Ереване сегодня принимали сотрудников Всемирного банка и бизнес-делегацию Евросоюза. Разговор шел о передаче европейского опыта в создании эффективной и благоприятной для предпринимательства бизнес-среды.

Как рассказали сегодня в Минэкономики Армении, в Ереване состоялась встреча министра Геворга Папояна с сотрудниками Всемирного банка и бизнес-делегацией Евросоюза. Темой встречи стали условия для работы западных инвесторов и предпринимателей в республике.

Армянские чиновники подчеркнули, что намерены ориентироваться на европейские стандарты формирования бизнес-среды, а потому заинтересованы в получении от западных гостей профессионального опыта в этой сфере.

"Приведение в соответствие с международными стандартами законодательной базы и модернизация государственного реестра юридических лиц очень важны для формирования благоприятной инвестиционной среды. В этом вопросе мы ожидаем эффективных обсуждений и обмена опытом"

– Геворг Папоян

В частности, переговоры велись об армянских законах в сфере предпринимательства, необходимых реформах для ее совершенствования и даже конкретных сроках внесения изменений в законы. Папоян пообещал западным собеседникам, что реализация реформ создаст в Армении высококачественную бизнес-среду и поможет притоку в республику иностранных капиталовложений.

Остается неясным, зачем Армении подстраиваться под западные бизнес-стандарты, если ее основным экономическим партнером является Россия и республиканский бизнес успешно работает по стандартам ЕАЭС, извлекая максимум выгод из свободы движения капиталов, товаров и рабочей силы на пространстве Евразийского союза. У Армении не такой большой потенциал для привлечения западных инвестиций в реальный бизнес - скорее деньги ЕС и США найдут свое применение в оплате геополитических услуг Еревана.

Понятно, что Армения рада любым деньгам, но не потеряет ли она больше от того, что начнет выбирать между ЕАЭС и ЕС в пользу последнего?