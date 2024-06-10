Вестник Кавказа

Пашинян захотел углубить отношения с Лондоном

Никол Пашинян
© Фото: Сайт премьер-министра Армении
Никол Пашинян воспользовался поводом традиционного королевского праздника в Великобритании, чтобы заявить Риши Сунаку о приверженности расширению и углублению армяно-британского партнерства.

Председатель правительства Армении Никол Пашинян, поздравляя британского коллегу Риши Сунака с днем официального рождения короля Карла III, рассказал о своем стремлении как можно больше углубить армяно-британские контакты во всех сферах.

Армянский лидер отметил, что уже сейчас Ереван активно расширяет и интенсифицирует взаимодействие с Лондоном, назвав основой для этой работы демократические ценности. Пашинян поблагодарил британские власти за поддержку реформ армянского законодательства в этой плоскости.

"Правительство Армении привержено углублению двустороннего сотрудничества в соответствии с духом стратегического диалога Армения-Соединенное Королевство на благо наших стран и дружественных народов"

– Никол Пашинян

Армянский премьер не уточнил, в каких сферах он ожидает углубления контактов с Великобританией.

Напомним, что королева Елизавета II произвела на свет нынешнего британского самодержца Карла III 14 ноября 1948 года. Однако в Великобритании существует особый королевский праздники – официальный день рождения короля, отмечаемый в одну из суббот июня.

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