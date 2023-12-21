Армен Григорян в Давосе обсудил вторжение ЕС в Армению

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян, продолжая встречи в Давосе, провел переговоры с дипломатическими советниками Шарля Мишеля и Урсулы фон дер Ляйен. Обсуждали пути укрепления отношений Еревана с Брюсселем, в том числе возможную помощь Евросоюза Армении в сферах безопасности и демократии.

"Левая рука" премьер-министра Никола Пашиняна, секретарь Совета Безопасности Армении Армен Григорян в соцсетях сообщил о сегодняшних переговорах с еврочиновниками по планам Брюсселя заменить Москву в сфере обеспечения безопасности армянских территорий.

Встречи Григоряна с еврочиновниками состоялись в Давосе вскоре после секретных консультаций с помощником госсекретаря США Джеймсом О'Брайеном. Завтра в Давосе стартует 54-й Всемирный экономический форум, и секретарь Совбеза РА специально прилетел на день раньше, чтобы переговорить с новыми армянскими партнерами.

Армянский чиновник уточнил, что встречался с:

Саймоном Мордью, главным советником президента Евросовета Шарля Мишеля по внешнеполитическим вопросам

Магдаленой Гроно, старшим советником Шарля Мишеля также по внешнеполитическим вопросам

Фернандо Гимараесом, советником председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по дипломатии

По словам Григоряна, основными темами переговоров стало развитие партнерских отношений Армении с Евросоюзом и помощь, которую Брюссель хотел бы оказать Еревану для укрепления демократического пути, безопасности и суверенитета Республики Армения.

До чего ему удалось договориться с советниками Мишеля и фон дер Ляйен, Армен Григорян не стал раскрывать.