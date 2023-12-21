Вестник Кавказа

Армен Григорян в Давосе обсудил вторжение ЕС в Армению

Армен Григорян и советники Мишеля и фон дер Ляйен
© Фото: пресс-служба Совбеза Армении
Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян, продолжая встречи в Давосе, провел переговоры с дипломатическими советниками Шарля Мишеля и Урсулы фон дер Ляйен. Обсуждали пути укрепления отношений Еревана с Брюсселем, в том числе возможную помощь Евросоюза Армении в сферах безопасности и демократии.

"Левая рука" премьер-министра Никола Пашиняна, секретарь Совета Безопасности Армении Армен Григорян в соцсетях сообщил о сегодняшних переговорах с еврочиновниками по планам Брюсселя заменить Москву в сфере обеспечения безопасности армянских территорий.

Встречи Григоряна с еврочиновниками состоялись в Давосе вскоре после секретных консультаций с помощником госсекретаря США Джеймсом О'Брайеном. Завтра в Давосе стартует 54-й Всемирный экономический форум, и секретарь Совбеза РА специально прилетел на день раньше, чтобы переговорить с новыми армянскими партнерами.

Армянский чиновник уточнил, что встречался с:

  • Саймоном Мордью, главным советником президента Евросовета Шарля Мишеля по внешнеполитическим вопросам
  • Магдаленой Гроно, старшим советником Шарля Мишеля также по внешнеполитическим вопросам
  • Фернандо Гимараесом, советником председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по дипломатии

По словам Григоряна, основными темами переговоров стало развитие партнерских отношений Армении с Евросоюзом и помощь, которую Брюссель хотел бы оказать Еревану для укрепления демократического пути, безопасности и суверенитета Республики Армения.

До чего ему удалось договориться с советниками Мишеля и фон дер Ляйен, Армен Григорян не стал раскрывать.

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