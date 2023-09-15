Армянские НВФ рыли траншеи в районе Ходжалы

Опубликовано: 11:45, 15 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В очередной раз армянские боевики были остановлены в попытке создать траншеи в Ходжалы. ВС Азербайджана помешали незаконному процессу.

О новом инциденте с рытьем траншей в Ходжалы информирует сегодня министерство обороны Азербайджана.

«15 сентября в 09:30 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, предприняли попытку прорыть новые траншейные дороги в целях приближения к позициям Азербайджанской Армии в Ходжалинском направлении»

– оборонное ведомство АР

Азербайджанские военные приняли неотложные меры, чтобы остановить проводимые боевиками работы, уточнили в Минобороны Азербайджана.