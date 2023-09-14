Обстановка накаляется - армянские боевики устраивают новые провокации

Опубликовано: 20:16, 14 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Армянские боевики снова совершили попытку приблизиться к позициям азербайджанской армии в Агдаме. Тем временем в Гедабейском районе со стороны Армении был совершен обстрел азербайджанских позиций. Обе провокации удалось пресечь.

ВС Армении открыли огонь в направлении Гедабейского района Азербайджана, а армянские НВФ в очередной раз были пойманы на рытье траншей, информируется в четверг министерство обороны Азербайджана.

Согласно заявлению ведомства, армянские военные в 19.35 начали обстрел из стрелкового оружия позиции армии Азербайджана в направлении Заманлы Гедабейского района. Огонь открывался неоднократно, обстрел производился с позиций в Чемберекском районе.

«Кроме того, с 19:05 до 19:25 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, предприняли попытку прорыть новые траншейные дороги в целях приближения к позициям Азербайджанской Армии в Агдамском направлении»

– Минобороны АР

Оба инцидента были встречены соответствующей реакцией ВС Азербайджана, в результате деятельность армянской стороны была остановлена.