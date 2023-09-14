Обстановка накаляется - армянские боевики устраивают новые провокации

ВС Армении открыли огонь в направлении Гедабейского района Азербайджана, а армянские НВФ в очередной раз были пойманы на рытье траншей, информируется в четверг министерство обороны Азербайджана.
Согласно заявлению ведомства, армянские военные в 19.35 начали обстрел из стрелкового оружия позиции армии Азербайджана в направлении Заманлы Гедабейского района. Огонь открывался неоднократно, обстрел производился с позиций в Чемберекском районе.
«Кроме того, с 19:05 до 19:25 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, предприняли попытку прорыть новые траншейные дороги в целях приближения к позициям Азербайджанской Армии в Агдамском направлении»
– Минобороны АР
Оба инцидента были встречены соответствующей реакцией ВС Азербайджана, в результате деятельность армянской стороны была остановлена.