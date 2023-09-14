РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Армения продолжает обстреливать Азербайджан

Армения продолжает обстреливать Азербайджан
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Вооруженные силы Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в Гедабейском районе. Бойцы армии АР приняли адекватные ответные меры.

Армянские вооруженные силы обстреляли позиции азербайджанской армии, расположенные в селе Дарюрд Гедабейского района, сообщает пресс-служба Минобороны АР.

Обстрел велся со стрелкового оружия с позиций, расположенных в населенном пункте Дэрэ Басаркечярского района. Инцидент произошел в 13:45 по местному времени.

Отмечается, что азербайджанские военные приняли адекватные ответные меры.

Армянские военные снова обстреляли Кельбаджарский район Азербайджана

Армянские военные снова обстреляли Кельбаджарский район Азербайджана

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
835 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом.

Все новости

Видео

English version