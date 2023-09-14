Армения продолжает обстреливать Азербайджан

Вооруженные силы Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в Гедабейском районе. Бойцы армии АР приняли адекватные ответные меры.
Армянские вооруженные силы обстреляли позиции азербайджанской армии, расположенные в селе Дарюрд Гедабейского района, сообщает пресс-служба Минобороны АР.
Обстрел велся со стрелкового оружия с позиций, расположенных в населенном пункте Дэрэ Басаркечярского района. Инцидент произошел в 13:45 по местному времени.
Отмечается, что азербайджанские военные приняли адекватные ответные меры.