Армянские военные снова обстреляли Кельбаджарский район Азербайджана

Опубликовано: 7:45, 14 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Минувшей ночью армянские военные снова обстреливали позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском районе, сообщили сегодня в Минобороны Азербайджана.

Подразделения вооруженных сил Армении с 21:35 13 сентября по 00:45 14 сентября с позиций в направлении Юхары Загалы Басаркечерского района и поселка Мосесгех Товузгалинского района, периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении Моллабайрамлы Кельбаджарского района и населенного пункта Агдам Товузского района, сообщили в Минобороны Азербайджана.

Также сегодня в районе 00:05 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении Кельбаджарского района.

Азербайджанскими воинами были приняты адекватные ответные меры, говорится в сообщении.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", накануне вечером группа диверсантов пыталась совершить террористически-диверсионную операцию, предприняв попытку попасть в район, где расположены азербайджанские подразделения. Для этого они выбрали промежутки между боевыми позициями у населенного пункта Мерджимек, находящегося в Кельбаджарском районе.

Провокацию удалось предотвратить благодаря бдительности азербайджанских военнослужащих.